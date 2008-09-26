Bolu Valisi'ne 'mütevazi' makam aracı

Bolu Valiliği görevine 4.5 ay önce atanan Vali Halil İbrahim Akpınar, makam aracı olarak 117 bin 500 Euro'ya (yaklaşık 214 bin YTL) Audi Q7 cip aldı.



Bolu Valiliği görevine 15 Mayıs’da başlayan Halil İbrahim Akpınar, makam aracı olarak kullandığı 1998 model Mercedes S 320 ve arazi aracı 1997 model Toyota Land Cruiser'ın eskimesi üzerine yeni makam aracı olarak Valilik bütçesinden 117 bin 500 Euro'ya `Audi Q7' cip aldı. Mercedes S 320 Vali Konağı'nın garajında dururken, Toyota Land Cruiser ise İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait araç parkına çekildi.



Kullandığı makam araçlarının eskidiğini belirten Vali Akpınar konuyla ilgili şunları söyledi:

"Valilik bütçesinden aldık. İki aracımız vardı. Bir tanesi 1997 model Toyota Land Cruiser cip. Bu araç çok yakıt tüketiyordu ve bir depo benzinle Ankara'ya gidemiyorduk. Satışa çıkardık alan da olmadı. Bir diğer araç da Vakıflar Bankası'nın bize vermiş olduğu Mercedes model, 3200 motor olan bir araç. Araçların yenilenmesi gerekiyor diye düşündük. Araç alırken de çok lüks bir araç almadık. Valilerin genelde kullanmış olduğu araçlar Mercedes S 320 ve bu tip araçlar. Bunların fiyatı da 150 bin Euro civarında. Biz çok mütevazı olan bir araç aldık."



Akpınar, “Makam aracını tasarruf amaçlı mı aldınız?" sorusuna ise, "Araçlar hem eskiydi, hem de tasarruf amaçlı" diye cevap verdi

