Bolu Valiliği'nden 'yayla evi' uyarısı

BOLU, (DHA)- BOLU Valiliği, kış mevsiminde terör örgütü mensupları tarafından kullanılmaması için yayla evlerinde yiyecek ve içecek türde malzeme bırakılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların özellikle yaz mevsiminde kullandığı çok sayıda yayla evi ve yerleşim yerleri dışında konut bulunduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

\"Söz konusu yayla evi ve konutların yabancı kişiler ve terör örgütleri mensupları tarafından kullanılmaması amacıyla; ilimizin ve vatandaşlarımızın asayiş ve güvenliğinin sağlanması bakımından, yayla evleri ve yerleşim yerlerinden uzak olup yazlık olarak kullanılan evlerde, kullanım dışı zamanlarda, vatandaşlarımız tarafından gıda, yiyecek, içecek türünden hiçbir malzemenin bırakılmaması hususu büyük önem taşımaktadır. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması rica olunur.\"

