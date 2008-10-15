Bolu umudunu kaybetmiyor



Boluspor Teknik Direktörü Serhat Güller, ligde bulundukları konumdan etkilenmeden, Samsunspor maçını kazanarak alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.



Bank Asya 1'nci Ligi'nde topladığı 5 puanla son sırada bulunan Boluspor'da gözler Samsunspor maçına çevrildi. Pazar günü kendi sahasında ağırlayacağı Samsunspor'u puansız göndermeyi hedefleyen Boluspor, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Bu sabah yapılan antrenmanda pas çalışması yapan Boluspor'da, daha sonra yarı sahada çift kale maç yapıldı.



Teknik direktör Serhat Güller, Samsunspor maçını kazanarak alt sıralardan kurtulmak istediklerini belirterek, "Altay deplasmanında iyi bir oyun sergiledik ve 1 puan çıkarttık. Önümüzde Samsunspor maçı var. Çok zorlu geçecek. Ligde bulunduğumuz konumdan etkilenmeden, bu durumun altında ezilmeden çıkıp mücadele edeceğiz. 3 puanı alarak alt sıralardan kurtulmak istiyoruz" dedi.



Defans oyuncusu Erdem Özgenç, Samsunspor maçını kazanmak zorunda olduklarını söyleyerek, "Son sıralardan kurtulmak istiyoruz. Altay deplasmanından aldığımız bir puan bize güven getirdi. Tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Samsunspor'u yenerek üst sıralarda yer bulmak istiyoruz" diye konuştu.



Altay deplasmanından aldıkları bir puanın kendilerine moral verdiğini açıklayan orta saha oyuncusu Bilal Türkgüler, şöyle konuştu:



"Altay karşısında iyi bir oyun sergilememize rağmen yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Aldığımız bir puan, kendimize olan güvenimizi daha da arttırdı. Artık önümüzdeki Samsunspor maçına bakıyoruz. Boluspor'a yakışan bir futbol oynayarak Samsunspor'u puansız göndermek istiyoruz"



