Bolu Tüneli'ndeki çalışma uzadı, TEM otoyolu 1 gün daha kapalı

TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yapılan ve bugün akşamüstü bitmesi planlanan üstyapı onarım çalışmasının uzadığı ve İstanbul istikametindeki yolun yarın saat 17.00'de açılacağı duyuruldu.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bu sabah ulaşıma kapandı. Otoyoldaki trafiğin Abant Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirilmesiyle bu yolda yoğunluk yaşandı. Karayolları, Bolu Dağı Geçişi'ndeki TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde üst yapı onarım çalışması başlattı.

Otoyolda İstanbul yönüne giden sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildi. TEM'den çıkan araçların da kullanmasıyla D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı Geçişi'nde yoğunluk yaşandı. Trafik ekipleri, yer yer konvoy oluşan güzergahta önlemlerini artırdı. Bolu Dağı'nı geçtikten sonra sürücülerin yeniden TEM'e girdikleri Kaynaşlı Gişeleri'nde de yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünün ulaşıma açılma süresi, üst yapı onarım çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle uzadı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, tüneldeki çalışmaların uzadığı, bu yüzden tünelin yarın saat 17.00'de ulaşıma açılacağı bildirildi.

Buna göre bu sabah 08.00'de ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 33 saat kapalı kalmış olacak. Daha önce yapılan açıklamada tünelin bugün 16.00'da ulaşıma açılacağı belirtilmişti.