Bolu Tüneli’nde ölüm oyunu

Bazı sürücüler, Bolu Tüneli’nde 220 kilometre hıza çıkıp bu görüntüleri kamerayla kaydederek internette video paylaşım sitelerinde yayınlıyor.



Ankara - İstanbul arasında yer alan ve yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Bolu Tüneli, hız tutkunlarının yeni eğlence merkezi oldu. Araçları ile 220 kilometre hıza kadar çıkan bazı sürücüler, bu denemelerini kameraya kaydedip, internette video paylaşım sitelerinde yayınlıyor. Sitelere gönderilen görüntüler arasında bir yolcu otobüsününde, hız sınırını aşması yer alıyor.



Toplam 3 şeriti olan tünelde, hız sınırı saat 70 kilometre olarak belirlendi. Ancak, bazı sürücüler bu sınırı 3 katına kadar geçti. Video paylaşım sitelerinde yer alan görüntülerde otomobillerin, saatte 200 kilometre hıza kadar çıktıkları görüldü. Hız tutkunlarının kendilerine göre yeni eğlence merkezi olarak gördükleri Bolu Tüneli'nde aşırı hız yapan sürcücüler bu denemelerini videoya kayıt edip, görüntüleri internet paylaşım sitelerinde yayınlıyor. Siteye gönderilen görüntüler arasında, 200 kilometre hızı aşan otomobillerin yanı sıra, şehirlerarası yolcu otobüsü de bulunuyor. Tünelden geçen sürücüler, yanlarından hızla geçen otomobillerin trafiği tehlikeye düşürdüğünü, tünelde mutlaka radar uygulaması yapılması gerektiğini söyledi.



Tünelin özellikleri



Bolu Dağı Geçişi Projesi içinde yer alan Bolu Dağı Tüneli'nde ilk kazı işlemi 1993 yılında başladı. Toplam 25.5 kilometre uzunluğundaki Bolu Dağı geçişinde, 4.6 kilometre uzunluğunda 4 viyadük, yaklaşık 900 metre uzunluğunda 3 köprü, yaklaşık 2 bin 952 metre uzunluğunda Bolu Tüneli yer alıyor. Bugüne kadar 2 kez sel, 2 kez de depreme maruz kalması nedeniyle projede bazı gecikmeler meydana geldi. Bolu Dağı Tüneli 3 geliş, 3 gidiş şeritli olmak üzere, çift tüp olarak inşaa edildi. Ankara yönüne doğru olan sağ tüp 2 bin 788 metre, İstanbul yönündeki sol tüp de 2 bin 952 metre uzunluğunda.

