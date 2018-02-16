T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 11 askere gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları tespit edilen 11 asker gözaltına alındı

16 Şubat 2018 19:38

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları tespit edilen 11 asker gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu, İstanbul, Isparta, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari\'de oldukları tespit edilen 11 kişi yakalandı. 11 kişi Bolu Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Gözaltındaki şüphelilerin daha önce farklı yıllarda Bolu 2. Komando Tugayı\'nda görev yaptıkları tespit edildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUFETÖPDYBolu Cumhuriyet BaşsavcılığıBolu Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüBoluIsparta Konya Kütahya Ankara SivasHakkariBolu Emniyet MüdürlüğüGözaltındakiKomando Tugayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24