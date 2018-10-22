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Bolu merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 11 ilde polisin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda farklı meslek gruplarından 13 şüpheli gözaltına alındı

22 Ekim 2018 18:04

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 11 ilde polisin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda farklı meslek gruplarından 13 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Adana, Bursa, İstanbul, Zonguldak, Gaziantep, Düzce, Sakarya, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir\'de sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapılarak 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

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