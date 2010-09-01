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Yaşam

BOLU DAĞI'NDA SİS ULAŞIMI ETKİLİYOR DÜZCE (A.A)

01 Eylül 2010 16:12

-BOLU DAĞI'NDA SİS ULAŞIMI ETKİLİYOR DÜZCE (A.A) - 01.09.2010 - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.  D-100 karayolunun Bolu Dağı Düzce kesimindeki Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sisten, günlük yaşam olumsuz etkileniyor.  Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bölgelerde karayolları ekipleri yol kenarında bulunan sis lambalarını yakarak sürücüleri uyarırken, trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanan sürücülerin dikkatli olmasını, işaret ve işaretçilere uymasını istedi. 

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