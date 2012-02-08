-Bolu Dağı'nda sis ve kar yağışı DÜZCE/BOLU (A.A) - 08.02.2012 - Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı ve yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oluyor. Bolu Dağı D-100 karayolunda sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle ulaşımda yer yer olumsuzluklar yaşanıyor. Özellikle karayolunun yüksek kesimlerinde bulunan Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteren sis görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürüyor. Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışına karşı karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri de sis nedeniyle sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konularında uyarıyor.