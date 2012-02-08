T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bolu Dağı'nda sis ve kar yağışı DÜZCE/BOLU (A.A)

08 Şubat 2012 13:40

-Bolu Dağı'nda sis ve kar yağışı DÜZCE/BOLU (A.A) - 08.02.2012 - Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı ve yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oluyor. Bolu Dağı D-100 karayolunda sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle ulaşımda yer yer olumsuzluklar yaşanıyor. Özellikle karayolunun yüksek kesimlerinde bulunan Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteren sis görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürüyor. Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışına karşı karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri de sis nedeniyle sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konularında uyarıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24