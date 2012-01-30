-Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkiliyor BOLU/DÜZCE (A.A) - 30.01.2012 - Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bolu Dağı'nda dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerdeki Seymenler, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 45 santimetreye yaklaştığı Bolu Dağı'nda Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar yağışının D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda da etkisini sürdürdüğü, yağış nedeniyle Hiciz rampası ve Tepeköy bölgelerinde araçların yolda kaldığı bildirildi.