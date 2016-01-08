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Yaşam

Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı yavaşlattı

Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü; polis ve karayolları ekipleri güzergahta önlemlerini arttırdı

08 Ocak 2016 13:38

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar ve sis ulaşımı yavaşlattı.

DHA'dan Mutlu Yuca'nın haberine göre; Bolu Dağı'nda sabaha karşı başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yol kenarlarındaki yeşil alanlar ve ormanlık alanlar beyaza büründü. Kar, iki güzergahta da zeminde etkili olmadı. Ancak Karayolları ekipleri buzlanma ve karın yolda tutma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yaptı.

D-100 Karayolu'nda ayrıca karla birlikte sis de etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Kar ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı. Sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışılırken polis ve karayolları ekipleri güzergahta önlemlerini artırdı.

 

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