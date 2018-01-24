Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı etkiledi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Dağı\'nda kar yağışı ve görüş mesafesini 10 metreye kadar düşüren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı\'nda sabaha karşı başlayan ve aralıklarla yağan kar ile birlikte yol kenarlarındaki yeşil alanlar beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Bolu Dağı\'nda kar yer yer zeminde de etkili oldu. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar ile birlikte yoğun sis de etkili oldu. TEM ve D-100 Karayolu\'nda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis ile görüşün düşmesi sürücüleri zorlarken, TEM ve D-100\'de ulaşım yavaşladı. Yol kenarlarında bulunan sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Trafik ekipleri de kar ve sis nedeniyle güzergahta denetimlerini artırdı.



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