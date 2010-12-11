-BOLU DAĞI ZİNCİRSİZ ARACA KAPALI DÜZCE (A.A) - 11.12.2010 - Düzce'deki yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı ve Akçakoca karayolunda büyük ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Alınan bilgiye göre, D100 Bolu Dağı Bakacak mevkisi ve Düzce-Akçakoca D655 karayolunun Kabalak ve Hiciz Bayırı mevkilerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan büyük tonajlı araçlar ulaşımın aksamasına neden oluyor. Trafik ekipleri, Bolu Dağı girişi olan Kaynaşlı ilçesinde ve Düzce-Akçakoca karayolunun girişi olan Boğaziçi beldesinde büyük tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Küçük araçlar ise zincirli bir şekilde yola devam edebiliyor. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran ekipler, araçlara zincir takılmasına da yardım ediyor. Karayolları ekipleri tuzlama ve yol açma çalışmasını da sürdürüyor.