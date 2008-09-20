Bolu Dağı viyadüğünde kaza...

BOLU'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde 25 aracın birbirine girmesi sonucu 3 kişi yaşamını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirildi.Kaza, bugün saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 2'nci viyadük üzerinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EV 8949 plakalı kamyon, bariyerlere çarptı. Arkadan gelmekte olan 34 TY 1573 plakalı otomobil ile 54 HN 861 plakalı otomobil kamyona, 34 DY 6716 plakalı kamyon ise önündeki 2 otomobile çarptı.Bu kazanın ardından diğer araçlar da ard arda birbirlerine çarptı. 25 aracının birbirine girdiği kaza sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine ulaşan trafik ekipleri, Bolu ve Düzce'den itfaiye ve 112 Acil ekiplerini olay yerine çağırdı. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı.Kazada kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Bolu ve Düzce'de bulunan hastanelere kaldırıldı.Savaş yerine dönen yolun, ulaşıma kapanması üzerine, Ankara'dan İstanbul istikametine giden araçlar, TEM Otoyolu Abant gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.