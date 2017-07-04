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Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara Yönü ulaşıma kapatıldı

TEM'in kapanmasının ardından gişeler çıkışından yoğunluk oluştu

04 Temmuz 2017 20:05

TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, üst yapı yenileme ve onarım çalışması kapsamında bugünden itibaren 10 gün ulaşıma kapatıldı.

Karayolları, Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı ve Abant kavşakları arasında Ankara yönünde üst yapı yenileme ve onarım çalışması yapacak. Çalışma kapsamında TEM'in Ankara yönü Kaynaşlı Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapatıldı. Gerekli işaretlemeler yapıldıktan sonra sürücüler Kaynaşlı'dan D-100 Karayolu'na yönlendirildi. TEM'in kapanması ardından gişeler çıkışında D-100 bağlantı yolunda ve D-100'ün Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştu. TEM'deki çalışmanın 14 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi.

Kaynaşlı-Abant kavşakları arası Ankara yönü bayram öncesi 8-22 Haziran tarihleri arasında da derz onarım çalışması kapsamında kapatılmış ve trafiğin yönlendirildiği D-100'ün Bolu Dağı kesiminde yine yoğunluk yaşanmıştı. (DHA)

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