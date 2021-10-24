T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor; ulaşımda aksamalar yaşanıyor

24 Ekim 2021 16:32

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sis ve hafif yağış nedeniyle bölgedeki trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hızdan kaçınmalarını ve takip mesafesini korumalarını istedi.

Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. 

boluulaşımtrafik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24