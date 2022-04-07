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Bolu'da toplu taşımaya yüzde 40 zam

Bolu’da tam bilet 7 TL, öğrenci bileti de 5 TL oldu

07 Nisan 2022 20:20

Bolu Belediyesi halk otobüsü bilet fiyatlarına yüzde 40 yapıldı. Bolu’da tam bilet 7 TL, öğrenci bileti de 5 TL oldu.

Bolu Belediyesi Nisan ayı 2’nci Meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu’nda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başkanlığında bugün yapıldı.

Oturumda, akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı olarak toplu taşıma ücretlerine zam yapılması teklifi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclisi, Bolu Belediyesi halk otobüslerinde daha önce 5 TL olan tam biletin 7 TL, daha önce 3,75 TL olan öğrenci biletinin ise 5 TL olarak belirlenmesini kabul etti. (ANKA)

 
 
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