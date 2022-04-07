Bolu'da toplu taşımaya yüzde 40 zam

Oturumda, akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı olarak toplu taşıma ücretlerine zam yapılması teklifi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclisi, Bolu Belediyesi halk otobüslerinde daha önce 5 TL olan tam biletin 7 TL, daha önce 3,75 TL olan öğrenci biletinin ise 5 TL olarak belirlenmesini kabul etti. (ANKA)