Bolu'da kurallara uymayan 2 tesise 12 bin 154 lira ceza

Bolu TEM Otoyolu üzerindeki tesislerin market ve restoranlarına yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen iki işletmeye 12 bin 154 TL idari para cezası uygulandı.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan tesisler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan katılan ekipleriyle tek tek denetlendi. Ekipler tesisler içerisinde bulunan market ve restoranlarda satılan ürünler ile gıdaları tek tek denetledi.

Dinlenme tesislerinin market ve restoranları ile akaryakıt istasyonlarının market kısımları ile beraber toplamda 21 gıda işletmesinin kontrol edildiği denetimlerde iki işletmeye 12 bin 154 TL idari para cezası uygulandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat, şehirler arası yollar üzerinde bulunan tesislerin düzenli olarak denetlendiğini belirterek, “Bu kapsamda otoyol üzerinde hizmet veren dinlenme tesislerinin market ve restoranları ile akaryakıt istasyonlarının market kısımları ile beraber toplamda 21 gıda işletmesine il müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından resmi kontrol yapıldı. İşletmelerin genel ve özel hijyen durumlarının, gıdaların hazırlanma, depolama ve satış koşullarının incelendiği denetimlerde 5996 sayılı kanuna aykırı faaliyet gösteren 2 işletmeye toplamda 12 bin 154 TL idari para cezası uygulandı” dedi.