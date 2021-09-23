Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göçmenlere uyarılar yapan Bolu Valisi'ne destek: Hepsinin altına imzamı atıyorum

Bolu'da yaşayan göçmenlerle toplantı yaparak taleplerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit'e, şehirdeki göçmenler için "Gitsinler istiyoruz" diyen ve su faturalarına 10 kat zam yapmak isteyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan destek geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, "Bolu Valimiz Sayın Ahmet Ümit’in sarf ettiği sözlerin, verdiği mesajların hepsinin altına imzamı atıyorum. Kendisine de halkın taleplerini dile getirdiği için teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Ümit, iki gün önceki toplantıda kentteki göçmenlerden, kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması, kadınlara karşı sabit bakılmaması, iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konulması, saat 21:00’den sonra evde olunması, kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi, mutfaklarda aşırı baharatlı yemekler yapılmaması gibi taleplerde bulunmuştu.

TIKLAYIN - Bolu Valisi'nden sığınmacılara: Grup halinde dolaşmayın, akşam 9'dan sonra evde olun, aşırı baharatlar kullanarak komşuları rahatsız etmeyin