T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

28 Temmuz 2021 10:19

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.

Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi. (AA)

Ne olmuştu? 

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı. Özcan, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik" dedi.

Özcan, eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada sözlerinin arkasında olduğunu söylemişti.

TIKLAYIN- "Yabancı uyrukluların su ve katı atık faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Söylediklerimin arkasındayım

TIKLAYIN- "Yabancı uyrukluların su ve katı atık faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Söylediklerimin arkasındayım

TIKLAYIN-  Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak

 

Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcansoruşturma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24