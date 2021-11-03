Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP İl Başkanı Suat Güner’i savcılığa şikayet edecek

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu AKP İl Başkanı Suat Güner’i geçmişte belediyeye led ekran kiralayarak ve 6 adet hurda araç satarak zarara uğrattığı iddiasıyla savcılığa veriyor.

Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında AKP İl Başkanı Suat Güner’i eleştirdi.

19 Temmuz 2019 tarihinde İmar Komisyonunun yer karşılığında Orman Bakanlığı’ndan alınan alanın ihale ile satıldığına dikkat çekerek, “Kararı hem komisyonda hem de belediye meclisinde oy birliği ile almışız. Aradan geçmiş 2 buçuk yıl. Biz burayı encümende usulüne uygun ihale ile satmışız. Suat Güner beyefendi planın iptali için dava açmış. Kardeşim 2.5 yıldır neredesin? AK Parti'nin Meclis Üyeleri ve MHP'li arkadaşlarımız ve Millet İttifakı üyelerimizin tamamı oy birliğiyle karar vermiş. Sen buna niye dava açıyorsun? Siyaseten bu ne demektir biliyor musunuz? Sizin, ‘Evet’ dediğiniz bir karara İl Başkanı dava açıyorsa topyekun istifa etmeniz lazım. Ben, bunu size yapılmış büyük bir hakaret olarak görüyorum” dedi.

"Giderayak 6 tane hurdasını belediyeye kakalamış"

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, AKP İl Başkanı Suat Güner'in borcuna karşılık Bolu Belediyesi'ne 6 adet hurda araç verdiğini ileri süren Başkan Tanju Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar buraya seçildim. Göreve geldim. Cuma günü bir işlem yapılmış. 6 Tane aracın taşınır kaydı yapılmış. Giderayak 6 tane hurdasını belediyeye kakalamış. Bu araçları Bolu Belediyesi 187 bin lira karşılığında almış. Neye göre almış; bir uyanık avukat çıkmış, tespit yaptırmış. Giderayak Suat Beyin, Hira Yapı'nın borcundan dolayı bu araçları bize kakalamışlar. Çalışır durumda araç diye teslim etmişler bir de bunları. Bir tanesi 50 bin liraya alınmış. 1,5-2 ay sonra hurda olarak 12 bin 500 liraya satabilmişiz. Bir başka araca 40 bin denmiş, biz 23 bin liraya satmışız. 25 bin liraya alınanı biz ihaleyle 8 bin liraya satabilmişiz. Diğerlerine muammer bedelli satışa çıkmışız 3 bin liraya alacaklı bile çıkmamış. Tüyü bitmemiş yetim hakkı gider ayak nasıl yenir görün. 187 bin liraya bu hurdaları kakalamışlar. Bolu halkının parası peşkeş çekildi. Bununla alakalı gerekeni yapacağım. Böyle bir adam halkın menfaatini koruyorum diyor. AK Parti İl Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Yazıklar olsun."

"İhaleye fesat karıştırmışlar"

Önceki yıllarda Kardelen Meydanı'na kurulan led ekranların İl Başkanı Suat Güner ile ilgili olduğunu iddia eden Başkan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu'da LED ekran kiralama işi oldu. Kardelen Sinemasının önünde. Birisi, LED ekranı kurmuş. 22-A' ya göre anlaşma imzalanmış. Bu bir istisnadır. 22-A nedir biliyor musunuz? Acele işlerde Türkiye'de tek teminci olandan doğrudan alım yapabilirsiniz. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan belge almışlar. Bolu'daki tek teminci diye. Kurulan LED ekranda bir yıl boyunca belediyenin toplam 20 dakikalık reklamını yayınlamışlar. Aldıkları para da 264 bin TL. 172 bin dolar ediyor. Gene her taşın altından halkın menfaatlerini korumak isteyen Sayın il başkanı çıkıyor. Bugün ki kurla bir LED ekrana 1 milyon 700 bin TL para ödenmiş. 2012'de tekrarını yapmışlar. Ama o zaman ki namuslu, temiz AK Partili meclis üyelerinin itiraz etmesi sonucunda iptal etmek zorunda kalmışlar. Açıkça ihaleye fesat karıştırmışlar. Yarın savcılığa bu dosyayı gönderiyorum."