Bolt'tan sezonun en iyi derecesi

T24 - Usain Bolt, Diamond Lig'in Monaco ayağında sezonun en iyi 100 metre derecesine imza attı. 3000 metre engellide ise Brimin Kipruto, dünya rekorunu saniyenin yüzde biri farkla kaçırdı.









Monaco, prestijli altletizm serisi Diamond Lig'in onuncu ayağına ev sahipliği yaptı. Erkekler 100 metre yarışında Jamaikalı atletler başı çekti. Usain Bolt, 2009'da Berlin'de kaydettiği 9.58 saniyelik dünya rekoruna yaklaşamadı.



Buna karşı, yurttaşı Nesta Carter'ı saniyenin yüzde ikisi farkla da olsa ikinci sırada bırakmayı başardı.



Bolt, 9.88 saniyelik derecesiyle sezonun en başarılı 100 metre perfromansını sergiledi.



Dünya ve Olimpiyat şampiyonu, yarıştan sonra, iyi çıkış yapamadığını ama genelde performansından memnun kaldığını söyledi.



Üçüncü sırayı amerikalı Mike Rodgers aldı.



Bolt, Güney Kore'de, gelecek ayın sonunda başlayacak Dünya Şampiyonası'ndan önce son kez yarıştı.



Gecenin yıldızı Brimin Kipruto'ydu. Kenyalı atlet, 3 bin metre engellide, dünya rekoruna saniyenin yüzde biri kadar yaklaştı.



Olimpiyat şampiyonu, 7 dakika 53.64 saniyede yarışın galibi oldu.



7 dakika 53.63 saniyelik dünya rekorunu, Kipruto'nun yurttaşı saif saaeed 2004'te kaydetmişti.



Erkekler 5 bin metre yarışında da sezonun en iyi derecesi kaydedildi. Mo Farah, 12 dakika 53.11 saniyelik derecesiyle yarışın galibi oldu. Bu derece, aynı zamanda Britanya rekoru.



800 metre mücadelesi David Rushida'nın zaferiyle sonuçlandı. Kenyalı atlet, bir dakika 42.61 saniyelik derece ile galibiyete ulaştı.



Bir başka Kenyalı, Asbel Kiprop ise saniyenin yüzde 54'ü fark ile ikinci sırayı aldı.



Erkekler 3 adım mücadelesi, Phillips Idowu'nun galibiyetiyle sonuçlandı. Britanyalı atlet, 17.36 metre atladı.



Kadınlar 200 metre yarışına ise Amerikalı atletler damga vurdu. Carmelita Jeter 22.20 ile birinci geldi.



Allyson Felix saniyenin yüzde 12'si farkla ikinci, Shalonda Solomon üçüncü oldu.



Diamond Lig'in 11. ayağı gelecek cuma, Stokholm'de yapılacak ve NTV Spor’dan yayınlanacak.