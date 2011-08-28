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Spor

Boltsuz 100 metrede gülen yine Jamaika DAEGU (A.A)

28 Ağustos 2011 18:14

-Boltsuz 100 metrede gülen yine Jamaika DAEGU (A.A) - 28.08.2011 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonasında erkekler 100 metre finalinde altın madalyayı Jamaikalı Yohan Blake kazandı. Blake, 9.92'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, 10.08 koşan ABD'li Walter Dix gümüş madalya elde etti.  Yarışta 3. sırayı ve bronz madalyayı Saint Kitts ve Nevis Adalarından Kim Collins 10.09'luk derecesiyle kazandı. Yarışmanın favorilerinden dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı Usain Bolt, hatalı çıkış yaparak diskalifiye oldu.

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