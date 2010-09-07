-BOLT, YILIN EN İYİ DERECESİNİ EGALE ETTİ LOZAN (A.A) - 09.07.2010 - Jamaikalı atlet Usain Bolt, Lozan'daki Elmas Ligi organizasyonunda, 100 metreyi 9,82 saniyede koştu ve yılın en iyi derecesini egale etti. 100 metrede 9,56 ile dünya rekorunu eline tutan olimpiyat şampiyonu Bolt, 9,82'lik derecesiyle 6 haftadan aradan sonra ilk yarışını kazandı. Bolt, bu derecesiyle, vatandaşı Asafa Powell'a ait yılın en iyi derecesini egale etmiş oldu. Jamaikalı atlet, aşil tendonundaki sorun nedeniyle Mayıs ayı sonundan bu yana yarışamıyordu.