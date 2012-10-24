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Spor

Bolt: Unvanımı riske etmek istemiyorum

26 yaşındaki Bolt, daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'nda farklı bir branşta yarışmayı değil unvanını korumayı istediğini açıklamıştı

24 Ekim 2012 15:10

Usain Bolt, uzun atlamada yarışıp yarışmayacağından emin olmadığını çünkü 2016 Rio Olimpiyatları'nda unvanını riske etmek istemediğini söyledi.
 
100 ve 200 metre dünya rekortmeni ve olimpiyat şampiyonu Usain Bolt, iki günlüğüne geldiği Brezilya'da, uzun atlama branşında yarışma konusunu değerlendirdiğini, ancak uzun atlamanın, diz sakatlığına yol açabileceğinden endişelendiğini belirtti.

Bolt, antrenörünün uzun atlamada yarışmasına sıcak bakmadığından bahsederek, ''Uzun atlamayı denemek 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmamı riske atabilir. Bu durum beni endişelendiriyor. Yarışmamın mümkün olup olmadığını inceleyecek ve sonucu göreceğiz'' diye konuştu.

26 yaşındaki Bolt, daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'nda farklı bir branşta yarışmayı değil unvanını korumayı istediğini açıklamıştı. Üst üste 2 kez 100, 200 ve 4x100 metrede ''triple'' yapmayı başararak olimpiyat tarihine geçen Bolt'un, 400 metre veya uzun atlamada yarışabileceği yönünde spekülasyon yapılıyor.

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