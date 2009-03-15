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Spor

Bolt kaldığı yerden...

Bolt, yılın ilk 100 metre yarışını 9,93 saniyede koşarak, birinciliği takım arkadaşı Daniel Bailey ile paylaştı.

15 Mart 2009 02:00

Dünyanın en hızlısı Jamaikalı sprinter Usain Bolt, yılın ilk 100 metre yarışını 9,93 saniyede koşarak, birinciliği takım arkadaşı Daniel Bailey ile paylaştı.

Olimpiyat Şampiyonu ve Dünya rekortmeni Usain Bolt, bu sezon katıldığı ilk 100 metre yarışını zorlanmasına karşın kazanmayı bildi.

Bolt'un ülkesi Jamaika'da yapılan yarışın büyük bölümünü Antigualı Daniel Bailey önde götürdü. Ancak, dünya rekormeni Bolt son 10 metrede yaptığı atakla zafere ulaşmayı bildi.

22 yaşındaki atlet, kendine ait 9.69'luk dünya rekonundan bir hayli uzaktı, ama, 9.93 ile birinci oldu. Bolt mücadele sonrası, "Gerçekten güzel bir yarıştı. Çok antrenman eksiğim var. Formuma kavuşmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Pekin Olimpiyat Oyunları’nda 3 altın madalya ve 3 dünya rekoruyla yıldızı parlayan Bolt 2 Mayıs'ta yine Jamaika'da yapılacak bir başka 100 metre yarışına daha katılacak.

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