Bolt ile Ronaldo bir arada



Dünyanın en hızlı adamı ile FIFA'ya göre geçen yılın en başarılı futbolcusu biraraya geldi. Sprint yıldızı Usain Bolt, taraftarı olduğu Manchester United'ın antrenmanını izledi ve ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya tavsiyelerde bulundu.





İngiltere'nin Manchester kenti, dünya çapında atletlerin katılacağı sokak yarışlarına sahne olacak. Haile Gebrselassie, 10 kilometre yarışına katılacak. 100 ve 200 metre olimpiyat şampiyonu Usain Bolt ise, 150 metrede mücadele verecek. Bolt geçirdiği trafik kazasından sonra yeniden bir yarışta koşabileceği için mutlu. Jamaikalı atleti sevindiren başka bir şey daha var: taraftarı olduğu Manchester United'ı yakından izleme şansı.



Bolt, "Bence menajer Alex Ferguson bu çocuklar ile harika bir iş çıkardı. Bana kalırsa en önemli faktör takım çalışması. Antrenmanlarını izledim. Bu çocuklar birarada olmayı gerçekten seviyor. Başarının anahtarı da bu" diye konuştu.



Yıldız sprinter, Manchester United'ın antrenmanında pek çoklarına göre dünyanın en başarılı futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo'ya hızlı koşmanın ipuçlarını da verdi.



Bolt, "Oturup ona birkaç konuda açıklama yaptım. Hızının en üst seviyeye çıkması ardından bir tarafa yüklenmeye başlıyor. Bunu hep yapıyor. Ayağını ağırlık merkezinin ortasına getirirse işinin kolaylaşacağını anlattım" dedi.



Bolt geçen ay ülkesi Jamaika'da geçirdiği trafik kazasından ağır bir yara almadan kurtuldu ama antrenman programında geriye düştü.



Bolt, "Sanırım Berlin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na kadar antrenmanlarım normal seyrine girecek. Şu sıralar asıl amacım bu. Odaklandığım tek şey, Dünya Şampiyonası’nda olabildiğince iyi bir derece elde etmek. Kendi beklentilerimi ve dünyanın dört bir yanında beni izleyenlerin beklentilerini boşa çıkarmamak için çalışıyorum" şeklinde konuştu.



Dünya Atletizm Şampiyonası, Ağustos'ta düzenlenecek. Manchester'dan sonra, Bolt'un ilk yarış durağı ise 11 Haziran'da, Toronto'da yapılacak Festival Excellence olacak.



