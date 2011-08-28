-Bolt: "Gözyaşı yok" DAEGU (A.A) - 28.08.2011 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonasında, erkekler 100 metrede dünya şampiyonu olan Jamaikalı Yohan Blake, hatalı çıkış yaptığı için diskalifiye edilen vatandaşı Usain Bolt'u ''yarışta yanında gibi hissettiğini'' söyledi. 21 yaşındaki Blake, olimpiyat ve dünya şampiyonu Bolt'un hatalı çıkış yaparak diskalifiye edilmesinin ardından 9.92'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olmuştu. Blake, yarıştan sonraki açıklamasında, ''Söyleyecek söz bulamıyorum. Usain Bolt yanımda gibiydi. Kim Collins'i yakalamak için sakinliğimi korudum, Bolt için bu yarışı kazanacağımı hissettim'' dedi. Yohan Blake açıklamasında, ''Bu mükemmel bir duygu. Bu an için tüm hayatım boyunca dua ettim. İnsanlara birilerinin bunu başarabileceğini, sadece odaklanmak ve Tanrıya dua etmek gerektiğini söylüyordum. Antrenman arkadaşım Usain Bolt yarış dışıydı ve ben görevi yerine getirdim'' ifadesini kullandı. Yarışta 10.08'lik derecesiyle 2. olan ABD'li Walter Dix de, ''Hatalar barındıran bu yarış gerçek dışı ve sinirleri yıpratıyor. Gerçekten Bolt'u yarış dışı bırakacaklarını düşünmüyordum. Usain Bolt'u nasıl yarış dışı bırakırsınız ki'' diye konuştu. Yarışta 10.09'luk derecesiyle bronz madalya kazanan Saint Kitts ve Nevis Adalarından Kim Collins de ''Şampiyon oyun dışı kalmıştı ve bundan faydalanmak gerekiyordu. Şaşkına döndüm. Mükemmel bir çıkış yaptım ve beni yakalayacaklarını düşünmüyordum'' dedi. -Bolt- Hatalı çıkış yaptığını anladığı an üzerindeki Jamaika formasını yırtan Bolt, kimsenin hatalı çıkış yapanın kendisi olduğunu söylemesine fırsat vermedi. Pistin dışına gönderilen Bolt, stadyum duvarına vurduktan sonra ''Gözyaşı mı arıyorsunuz. Bu olmayacak. Ben iyiyim'' dedi. -Greene'in tahmini- Usain Bolt'un 100 metrede şampiyon olamayacağını ileri süren eski dünya ve olimpiyat şampiyonu ABD'li atlet Maurice Greene, Bolt'un diskalifiye olacağını düşünmese de bu tahmininde başarılı oldu. Greene, dün yaptığı açıklamada, Yohan Blake'in 9.58 ile dünya rekorunu elinde bulunduran Bolt'u geçerek şampiyonluk unvanını ele geçireceğini söylemişti. Greene, ''Şampiyonalarda yıldızlar doğar ve bu şampiyonada da sürpriz olacağını tahmin ediyorum. Blake, oraya çıkarak yarışı kazanmaya inanacak kadar çılgın ve mental olarak sağlam. Blake'in Bolt'tan korktuğunu sanmıyorum'' demişti.