Bolsonaro gazetecileri hedef aldı: Siz koca kıçlılardan biri Koronavirüs'e yakalanırsa kurtulma şansı düşük

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "Brezilya Covid-19'u Yeniyor" başlıklı bir etkinlikte gazetecileri hedef aldı. Bolsonaro, gazetecileri kötü niyet ve ahlaksızlıkla suçladı ve "Siz koca kıçlılardan biri Koronavirüs'e yakalanırsa kurtulma şansı düşük" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, bir muhabiri yüzüne yumruk atmakla tehdit ettiği bir günden sonra bir kez daha gazetecileri hedef aldı. Bolsonaro, "Brezilya Covid-19'u Yeniyor" başlıklı toplantıda tedavide kullanılan tartışmalı sıtma ilacı hidroksiklorokinden bahsetti. Brezilyalı doktorlara teşekkür eden Bolsonaro, "Hidroksiklorokin siyasileştirilmeseydi çok daha fazla hayat kurtulurdu" dedi.

Bolsonaro, toplantıda yaptığı konuşma sırasında gazetecileri hedef aldı. Daha önce pek çok kez medyaya karşı sözleriyle bilinen Bolsonaro "Siz koça kıçlılardan biri Covid'e yakalanırsa kurtulma şansı düşük. Siz sadece kalemlerinizi kötü niyetle kullanmayı bilirsiniz" dedi.

Bolsonaro, bir gün önce de kendisi ve eşiyle ilgili yolsuzluk iddialarını gündeme getiren bir muhabire "Ağzına yumruklar atmak istiyorum" demişti.

Bolsonaro, salgının başından bu yana Koronavirüs'ü hafife aldığı, salgın önlemlerini uygulamadığı için tepki çekmişti. Daha sonra Covid-19'a yakalanan Brezilya lideri, hastalığı tartışmalı hidroksiklorokin sayesinde atlattığını savunmuştu.