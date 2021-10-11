Bolsonaro, Brezilya'da dezavantajlı gruplardaki kadınlar ve kız çocuklarına ücretsiz hijyenik ped sağlanması teklifini reddetti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dezavantajlı topluluklardaki kadınlar ve kız çocuklarına ücretsiz hijyenik ped ve tampon dağıtılmasını öngören teklifi engelledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Brezilya’da evsizler, hapishanedekiler ve devlet okulundaki genç kızların da içinde bulunduğu çeşitli dezavantajlı gruplardaki kadınlar ve kız çocuklarına hijyenik ped ve tampon gibi ürünlerin ücretsiz sağlanmasını içeren teklif Bolsonaro tarafından veto edildi. Söz konusu tekliften, 5.6 milyon kadının faydalanması öngörülüyordu.

Yasa tasarısını hazırlayan 34 partiler arası federal vekilden biri olan Demokratik İşçi Partisi’nden Tabata Amaral, teklifi reddeden Bolsonaro’nun “zor durumdaki kadınların onurunu hor gördüğünü” gösterdiğini söyledi.

Bolsonaro’nun teklifi reddetmesi çok sayıda siyasetçi ve aktivistin tepkisini çekti.

Mayıs ayında Unicef’in hazırladığı bir rapor, Brezilya’da 713 bin kız çocuğunun tuvalete erişimi olmadığını, 4 milyon kız çocuğunun okullarda yeterli hijyen koşullarına erişemediğini göstermişti.

Amaral, teklifi reddeden hükümetin hijyenik ped ürünlerinin sağlanması için gereken 84 milyon Brezilya Reali'nin kaynağının açık belirtilmediği yönündeki iddiasının yanlış olduğunu, finansmanın Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Cezaevi Fonu tarafından karşılanabileceğini söyledi.