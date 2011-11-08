-Bollywood'un Mardin ilgisi MARDİN (A.A) - 08.11.2011 - Hint sineması Bollywood'un ünlü yıldızları Salman Khan ve Katrina Kaif'in başrolünü paylaştığı ''Ek Tha Tiger (Bir Zamanlar Tiger)'' filminin aksiyon sahneleri Mardin'de çekiliyor. Tarihi varlıklarının güzellikleriyle Türkiye'de çok sayıda film ve diziye ev sahipliği yapan Mardin'in bu zenginliği yabancı yönetmenlerin de ilgisini çekmeye başladı. Hint sinemasının ünlü yönetmeni Kabri Khan, Salman Khan ve Katrine Kaif'in başrolünü paylaştığı ''Ek Tha Tiger (Bir Zamanlar Tiger)'' filminin bazı aksiyon sahnelerinin çekimi için Mardin'i seçti. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkede çekilecek ve aynı anda 25 ülkede gösterime girecek filmin, bazı sahnelerinin de İstanbul ve Antalya'da çekildiği bildirildi. Filmin Türkiye'deki yapımcısı Birsin Çolakoğlu Gandolf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hintli ve Pakistanlı iki ajanın aşk hikayesini konu alan filmin, aksiyon sahnelerinin Mardin'de çekilmeye başlandığını söyledi. Şehrin doğal güzelliği, tarihi yapıların mükemmelliği ve kenttin orjinalliğini korumasının filmin burada çekilmesinin nedenlerinden biri olduğunu anlatan Gandolf, ''Çatıları, dar sokakları ve ara sokakları kullanıyoruz. Mardinli vatandaşlarımızı da yan karakterlerde oynatıyoruz. Buradaki esnaflarımıza da katkıda bulunuyoruz'' dedi. Mardin'in tarihi yapısına hayran kaldığını belirten yönetmen Khan, kenttin sıcak kanlı insanlarına teşekkür etti.