Bollywood'lu Meltem Cumbul

T24 - Meltem Cumbul’un ‘Avare’ filmiyle tanınan Hintli oyuncu ve yönetmen Raj Kapoor’un oğlu Rishi Kapoor ile başrolünü paylaştığı Bollywod filmi Haziran’da Hindistan’da gösterime giriyor.



Yapımcılığını Bollywood’un önemli isimlerinden Hema Malini’nin, yönetmenliğiniyse Mayur Puri’in üstlendiği ‘Tell Me oh Khudaa’ isimli filmin üç hafta süren çekimleri Mumbai’de tamamlandı. Çekimlerinin bir bölümü İstanbul’da yapılan ‘Tell Me oh Khudaa’, bugüne kadar Türkiye’de çekilen en yüksek bütçeli Bollywood projesi.