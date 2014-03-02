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Dünya

Bolivya'daki karnavalda üst geçit çöktü: 4 ölü

Bolivya'da üst geçitin, müzisyen ve dansçıların yer aldığı geçit töreni sırasında aşırı yüklenme sonucu çöktüğünü belirtti.

02 Mart 2014 13:01

Bolivya’nın Oruro kentindeki metal bir üst geçitin karnaval dolayısıyla düzenlenen geçit töreninde çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 60’ı aşkın kişi yaralandı.

Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Romero, kazada ölenlerden 3’ünün geçit törenine katılan müzisyenler olduğunu söyledi. Yetkililer, üst geçitin, müzisyen ve dansçıların yer aldığı geçit töreni sırasında aşırı yüklenme sonucu çöktüğünü belirtti.

Oruro kentinde en az 20 bin müzisyen ve dansçının katılımıyla her yıl geleneksel düzenlenen karnaval 4 gün sürüyor. Renkli giysiler içindeki müzisyen ve dansçıların düzenlediği çoşku dolu geçit töreniyle başlayan, ülkedeki bu en büyük kutlama etkinliği her yıl kente binlerce turist çekiyor. Bolivya'da normalde bir bayram havasında neşe içinde kutlanan karnaval, yaşanan kazanın ardından tüm ülkeyi yasa boğdu.

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