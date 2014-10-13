Bolivya'da solun zaferi

54 yaşındaki Evo Morales devlet başkanlığı seçimine iktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin adayı olarak katıldı.

Bolivya resmi haber ajansı ABİ, Morales'in oyların yaklaşık yüzde 60'ını topladığını bildirdi. Ana muhalefetin adayı, muhafazakâr iş adamı Samuel Doria Medina yüzde 25'de kaldı.

Zaferini ilan eden Morales, "göreve yeniden seçilmesini emperyalizme karşı mücadele eden tüm dünya halklarına armağan ettiğini" söyledi. Morales, muhalefeti işbirliğine çağırdı.

Samuel Doria Medina yenilgiyi kabul etti. Bolivya muhalefet lideri, "Bundan sonraki 5 yıl boyunca Morales'in yeniden seçilmesini sağlamak için anayasa değişikliğine gitmesini önlemeye çalışacağım" dedi.

Morales'in partisi MAS, senato seçimlerinden de zaferle çıktı. 36 sandalyeden 25'ini MAS kazandı. MAS'ın 130 sandalyeli meclisten 86'sını elde ettiği, böylece çoğunluğu kılpayı kaçırdığı bildirildi.