-BOLİVYA'DA NEHİR TAŞKINI: 30 ÖLÜ LA PAZ (A.A) - 31.01.2011 - Bolivya'da, bir otobüs ile kamyonun yoğun dolu yağışı nedeniyle taşan nehrin sularına kapılması sonucu 30 kişinin öldüğü bildirildi. Chuquisaca polis şefi Iver Marquez, devlet ajansı ABI'ye yaptığı açıklamada, kurtarma görevlilerinin, Molle Punku Nehri'nin taşması sonucu sel sularına kapılan bir otobüs ve kamyonda bulunan 30 kişinin cesedine ulaştığını belirtti. Manquez, araçlarda bulunan 13 kişinin sulardan kurtulmayı başarmasına karşın, halen kayıp yolcuların bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.