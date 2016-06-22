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Dünya

Bolivya takvim değiştirip dünyayı 3500 yıl sollayacak

Bolivya'da dün birçok kişi 5.524 yılına girişlerini kutladı

22 Haziran 2016 21:42

Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales, miladi takvimin terk edilerek, yerli halkın kullandığı Aymara takvimine geçilmesini önerdi. Morales'in önerisi hayata geçirilirse, Bolivya, dünyanın geri kalanından 3508 yıl 'ileride' olacak.

Aymara yeni yılı kutlamalarında konuşan Morales, miladi takvimi "karışık" bulduğunu söyledi.

Morales, "kimliklerinin yeniden inşası sürecinde atalarının takvimine dönmeleri gerektiğini" belirtti.

Evo Morales, yerli Aymara topluluğu mensubu.

İki yıl önce başkent La Paz'daki Kongre binasının ön yüzünde bulunan saat yerli Bolivyalıların güneyli kimliğini vurgulamak için değiştirilmişti.

Akrep ve yelkovanı saat yönünün tersine işleyecek biçimde değiştirilmiş, rakamlar da saat 1'den 12'ye gidecek şekilde düzenlenmişti.

Bir yılda 13 ay var

Saat kadranı güneş saatini temel alıyor. Kuzey yarımkürede güneş saatinin gölgesi saat yönünde, güney yarımküredeyse gölge saat yönünün tersine doğru ilerliyor.

Yerlilerin kullandığı takvimde, 28 günden oluşan 13 ay var.

Güney yarımkürede kış gündönümü olan 21 Haziran, yeni takvimde yeni yılın başlangıcı kabul ediliyor.

Bolivya'da dün birçok kişi 5.524 yılına girişlerini kutladı.

Aymara yılı, Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını keşfettiği 1492'den bugüne kadar geçen yıllar, yerlilerin bölgede yaşadığı süre olarak kabul edilen 5.000'e eklenerek hesaplanıyor.

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