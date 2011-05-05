-BÖLGESEL YÖNETİM PETROLDEN İLK PAYINI ALDI BAĞDAT (A.A) - 05.05.2011 - Irak Hükümeti, Kuzey Irak'taki bölgesel yönetime, petrol ihracatından elde edilen gelirden ilk ödemeyi yaptı. Kuzey Irak bölgesel yönetiminden yapılan açıklamada, Irak'tan Şubat ve 27 Mart arasında ihraç edilen 5 milyon varil petrolden elde edilen 243 milyon dolar gelirin yaklaşık yarısının bölgesel yönetime aktarıldığını bildirdi. Bu ödemenin ilk olduğu ifade edilen açıklamada, gelirin kalan bölümünün merkezi hükümete ait olduğu kaydedildi. Ödemenin, bölgesel yönetimin, uluslararası petrol şirketleriyle yaptığı tek taraflı anlaşmaların ortaya çıkardığı sorunun çözümü için gösterilen çabaların bir parçası olduğu belirtildi. Bağdat yönetimi, petrolün, merkezi hükümetin kontrolü altında bulunması gereken ulusal kaynak olduğu görüşünü savunuyor. Geçen yıl yapılan geçici anlaşmaya göre, merkezi hükümet petrolü ihraç edecek ve elde edilen gelirin bir bölümünü bölgesel yönetime transfer edecek.