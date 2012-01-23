-Bölgesel parlamento heyeti taziye için Şırnak'ta ŞIRNAK (A.A) - 23.01.2012 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel parlamentoda yer alan partilerin milletvekillerinden oluşan bir heyet, Irak sınırında meydana gelen olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunmak amacıyla Şırnak'a geldi. Silopi ilçesi yakınındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Şırnak'a gelen, parlamentodaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), İslami Birliği, İslami Hareket, Goran Hareketi ve Sosyal Demokrat Partisi üyesi üçü kadın, 9 milletvekilinden oluşan heyet, Şırnak'ta Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ile görüştü. Burada heyet adına açıklama yapan KDP Milletvekili Sebah Beytullah, Parlamento Başkanı Dr. Kemal Kerküki'yi temsilen parlamentodaki 9 milletvekilinden oluşan heyetle, olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dilemek için geldiklerini söyledi. Beytullah, Şırnak'a gelirken hiç bir engelle karşılaşmadıklarını ifade ederek, kendilerine bu ziyaret için her türlü kolaylığı sağlayan Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ile Silopi Kaymakamı Bünyamin Yıldız'a teşekkür ettiklerini belirtti. Bu ziyaretin aynı zamanda parlamentoyu temsilen gerçekleştirilen ilk taziye ziyareti olduğuna dikkati çeken Beytullah, ''Meydana gelen olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dilemek için geldik. İnşallah bu hadise, bu musibet son olur'' dedi. Şırnak TSO Başkanı Geliş de bu ziyaretin akrabalık bağlarının bir tescili olduğunu söyledi. Heyetin, taziye ziyaretinde bulunmak üzere gelmelerinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Geliş, ''Bizim bölgenin örf ve adetlerine göre yaslarda bütünleşmemiz lazım. Irak tarafından daha önce son derece geniş kitleler taziye dilemek için gelmişti. Ancak parlamentoyu temsilen ilk kez geliyorlar. Bu da yöre halkı ve taziye sahiplerinde son derece önemli bir hava yaratacaktır'' diye konuştu. Heyet bugün, Şırnak Valisi Vahdettin Özkanı'ı makamında ziyaret ettikten sonra olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dilemek için Gülyazı Köyüne gidecek.