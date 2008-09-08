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Ekonomi

Bölgesel asgari ücrete yeşil ışık

Başbakan, rafa kalktığı ileri sürülen bölgesel asgari ücret uygulamasının 'tarafların uzlaşması' koşuluyla yeniden gündeme getirilebileceğini söyledi

08 Eylül 2008 03:00

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı iken AKP hükümetine sunduğu bölgesel asgari ücret uygulaması projesi tekrar masaya getiriliyor.


ASO'nun yeni başkanı Nurettin Özdebir ile görüşmesi sırasında, Başbakan Erdoğan'ın "Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile görüşüp uzlaşırsanız, konuyu gündeme getirebiliriz" dediği öğrenildi.

 

Sendikalar, bölgesel asgari ücret konusuna sıcak bakmıyor. Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, sert tepki göstererek, "Asgari ücret kutsal ve sosyaldir. Asgari ücretin bölgesel olmasını istemek, aslında asgari ücretin kaldırılmasının birinci adımıdır" derken, Hak-İş Başkanı Salim Uslu, "Doğu ve Güneydoğu'da prim yükünün aşağı çekilmesi daha mantıklı" diye konuştu.

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