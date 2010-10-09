-BÖLGESEL AMATÖR LİG'DE HEYECAN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener, bugün başlayan Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) yeni bir heyecan getireceğini bildirdi. Özgener açıklamasında, BAL'da 78 ilden kulübün bulunduğunu ifade ederek, ''5 milyon lira bütçesi olan BAL'ın ve organizasyonların en önemli amacı; ülkemizin her bölgesinde daha fazla kişinin futbola katılmasını sağlamak. İki yıl önce 200 binlerde devraldığımız lisanslı futbolcu sayısını yüzde 100 artışla, 466 bine çıkarmanın gururunu yaşıyoruz'' dedi. Göreve geldikleri 2008 yılından bu yana amatör futbola, çok önemli miktarlarda kaynak aktarımı yaptıklarını vurgulayan Mahmut Özgener, ''TFF olarak artan gelirlerin ciddi bir kısmını da amatör futbola ayırıyoruz. Çünkü amatör futbol, ülkemizin en popüler spor dalı olan futbolun ana damarlarından biri ve ülkemizdeki futbol sevgisinin artmasında, futbolun yaygınlaşmasında yadsınamaz katkıları bulunmakta'' ifadelerini kullandı. Bu arada, TFF tarafından bu sezon ilk kez başlatılan BAL'da 2010-2011 sezonu bugün yapılacak maçlarla başlıyor. Toplam 143 takımın 12 grupta mücadele edeceği BAL'da, 2 grup 10 takım, 1 grup 11 takım, 6 grup 12 takım, 2 grup 13 takım ve 1 grup da 14 takımdan oluşuyor.