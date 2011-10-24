-Bölgenin tamamına elektrik verilecek VAN (A.A) - 24.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van'daki depremden sonra yaşanan enerji sıkıntısının giderilmeye başlandığını belirterek, Van merkezin yüzde 95'ine, Erciş'in de yüzde 40'ına elektrik verildiğini, bugün akşama kadar geri kalan kısmına da elektrik verilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Atalay, Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile düzenlediği basın toplantısında, depremden sonra yaşanan elektrik kesintilerine değindi. Van merkezde şehrin yüzde 95'ine elektrik verildiğini, kalan kısmına da bu akşam verileceğini dile getiren Atalay, Van'da 29 köyde elektrik kesintisinin yaşandığını, bu sorunun çözülmesi için çalışmanın devam ettiğini söyledi. Atalay, şunları kaydetti: ''Erciş ilçesinde şehrin yüzde 40'ına elektrik veriliyor. Bu akşama kadar tamamına elektrik verilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Genel manada, Van depremi bizi üzdü, kayıplarımız var. Ama bize düşen bu konuda çalışmaları en etkin şekilde yürüterek, koordinasyonu iyi sağlamak, evsiz kalan vatandaşlarla ilgili çözümü çabuk bulmaktır. Başbakanımızın dün akşamki basın toplantısında dediği gibi hepimiz buradayız ve bunun için buradayız. Bu acıyı paylaşıyoruz. Hiçbir eksiklik olmayacak. Her birimiz kendi alanlarımızda çalışmalar yapıyoruz.'' Atalay, bir soru üzerine depremlerde kayıpların fazla yaşanmaması için 10 bakanla Deprem Stratejisi Genelgesi yayımlandığını anımsatarak, depremlerde daha az hasar olması için tedbir ve denetimleri artıracaklarını ifade etti.