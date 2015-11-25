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Dünya
Deutsche Welle

'Bölgenin öngörülemez oyuncusu Türkiye'

Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, bir Rus savaş uçağının Türk jetlerince düşürülmesini sert ifadelerle eleştirdi.

25 Kasım 2015 00:12


Federal Hükümet'in ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel başkanlığını ve Ekonomi Bakanlığı görevini de yürüten Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Rus uçağının düşürülmesinde Ankara'nın tavrını eleştirdi.

Berlin'de konuyla ilgili açıklamada bulunan Gabriel, "Bu olay, bölgedeki birçok kesimin öngörülemez olarak tanımladığı bir oyuncuya işaret ediyor. Bu oyuncunun Rusya değil Türkiye olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

'Türkiye'nin rolü gözden kaçmasın'

Sigmar Gabriel, "Gerginliğe Rusya'nın hava sahasının ihlalleri yol açmış olabilir. Buna rağmen Türkiye'nin bu ihtilafta zorlu bir rol oynadığını gözden kaçırmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Suriye krizinde teröre karşı uluslararası ittifak arayışının devam ettiğini hatırlatan Gabriel, Rusya ile Türkiye arasında uçağın düşürülmesinden kaynaklanan gerginliğin sözkonusu süreci olumsuz etkilememesini umduğunu belirtti. Gabriel, son gelişmenin, Suriye iç savaşının taraflarını aynı masa etrafında bir araya getirme girişimine olumsuz yansımaması talebini dile getirdi.

Putin'i nasıl etkileyecek?

Suriye'de yapıcı bir rol oynamasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkarlarına uygun olduğuna işaret eden Gabriel, uçak olayının bunu tehlikeye düşürüp düşürmeyeceğini söylemek için erken olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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