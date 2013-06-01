Özlem SEVGİ

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BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Gezi Parkında yaşananlara ilişkin,"Bölgede yıllardır olup biten İstanbul’da olsaydı onlarca genç İstanbul dağlarına çıkardı" dedi.

Diyarbakır'da gazeteciler ile bir araya gelen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çözüm süreci, İstanbul’da yaşanan olayları ve geri çekilme sürecini değerlendirdi. İstanbul Gezi parkında yaşanan protestoların sadece ağaç katliamı için yapılmadığını belirten BDP lideri Demirtaş, “İnsanlar Gezi parkındaki ağaçlar için değil, aynı zamanda hükümetin olumsuz politikalarına da tepki koyuyor. Vatandaşın tepkisini değerli buluyorum. Biz BDP olarak gezi parkı direnişçilerinin yanındayız. Vatandaşa atılan her bir gaz ve vurulan joplar için hükümeti kınıyorum. Bölgede yıllardır olup biten İstanbul’da olsaydı onlarca genç İstanbul dağlarına çıkardı” diye konuştu.

Kürt sorununu nasıl baltalayabilirsiniz

Bazı grupların Gezi Parkındaki direnişi farklı yere çekmek istediğini belirten Demirtaş, “Halkın tepkilerini değerli buluyoruz. Ancak bu eylemle birlikte şuan bazı ulusalcı, ırkçı ve milliyetçi kesimler Kürt sorununu nasıl baltalayabilirizin içindeler. Bunların farkındayız. Halkın direnişini destekliyoruz. Ama herkesin dikkatli olması gerekir" dedi.

Irkçı ve faşit aynı etkinlik içinde olamayız

İstanbul’da yaşayanların gazı ilk kez tattığını belirten Demirtaş, "Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak’ta günlerce gaz yedik. Bir yıl geçmesine rağmen Diyarbakır sokaklarından hala gaz kokusu geliyor. Deminde belirttiğim gibi müzakere ve barış sürecine karşı ulusalcı ve milliyetçi kesimler süreci baltalamak için uğraşıyorlar, bunlara karşı dikkatli olmak lazım. Biz Gezi parkında yaşananları müzakere karşıtlığına çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü biz onlarla hareket etmiyoruz. Tabanımız kesinlikle ırkçı ve faşistlerle aynı etkinlikler içinde olmayız. Bizim tabanımız ne yapacağını bilir“ dedi.

Bu hafta içinde İmralı’ya bir ziyaretin geçekleşmesini bekliyoruz

Demirtaş çözüm sürecine de değindi. Bu aşamda çözüm sürecini zorlayacak ve sıkıntıya sokacak bir gelişmenin olmadığını belirten Demirtaş, “Şuana kadar her şey iyi gidiyor. Tabi ki sürecin ikinci aşaması önemli. Geri çekilmeler sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Haziran sonuna kadar bitmesini bekliyoruz. Biz önümüzdeki hafta ikinci aşamayla ilgili yani ‘yasalarda neler değişebilir’ gibi somut projeler hazırlayıp grup toplantısında bunu açıklayacağız. Ancak ikinci aşamada somut olarak Öcalan İmralı’daki 14 metre karelik odadan çıkartılarak, diğer mahkumlarla bir araya getirilmesi sağlanmalı. Bu değişikliklerin yapılmasını bekliyoruz. Adalet Bakanlığı'nın bazı konularda hazırlıklarının olduklarını belirttiler. Ancak bunları bekleyip göreceğiz. Ayrıca geçtiğimiz gün Adalet Bakanı ile İmralı’ya gidecek heyetle ilgili görüştüm. Bu hafta içinde İmralı’ya bir ziyaretin geçekleşmesini bekliyoruz. Bizim için isim çok önemli değil” dedi.

3. Köprü ismi Pir Sultan Abdal ismi

İstanbul’da yapılacak olan 3. Köprüye verilen ismi eleştiren BDP lideri Demirtaş, “Başbakan sanki yeni bir torunu olmuş ve ismini hemen köprüye veriyor. Aile içi bir isim vereceğinize bunu halka sorsaydınız. Halk belki köprüye Pir Sultan Abdal isminin verilmesini isterdi” diye konuştu.