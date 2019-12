-BÖLGEDE İSTİŞAREYE İHTİYAÇ VAR TAHRAN (A.A) - 12.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, son derece dinamik bir seyir takip eden bölgedeki değişim sürecinin yine bölge içinden gelen dinamiklerle yönlendirilmesi ve yürütülmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Davutoğlu, son günlerde bazı bölge ülkelerine olan ziyareti ve İran'daki temaslarına ilişkin Tahran'da Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu. Seçim sonrası Mısır ve Libya'nın ardından Suudi Arabistan ve İran'da görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Davutoğlu, ''Bölgemizdeki gelişmeler son derece dinamik bir seyir takip ediyor. Dolayısıyla özellikle bölgedeki gelişmeler üzerinde etkide bulunabilecek dost ve komşu ülkelerle çok sıkı istişareye ihtiyaç var'' dedi. Mısır'da bir geçiş süreci yaşandığını ifade ederek, Libya temas grubu toplantısının önümüzdeki günlerde Türkiye'de gerçekleştirileceğini belirten Davutoğlu, Suriye'deki gelişmelerin de herkesi kaygılandırdığını söyledi. Davutoğlu, şöyle devam etti: ''Biz, bu dost ve komşu ülkelerde siyasal reform sürecinin güvenlik şartları bozulmadan, güvenlik riski oluşturmadan barışçıl yöntemlerle tamamlanmasına büyük önem veriyoruz. Bunun için de bölge ülkeleriyle istişarelere ağırlık veriyoruz. Çünkü nihayetinde bütün bu değişim sürecinin bölge içinden gelen dinamiklerle yönlendirilmesi bölge içinden gelen çalışmalarla yürütülmesi ve bu ülkelere katkıda bulunulması büyük önem taşıyor.'' Tahran'daki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile bir araya geldiğini hatırlatan Davutoğlu, şunları söyledi: ''Bütün bu görüşmelerde bölgedeki gelişmeleri ele aldık. Özellikle Suriye'deki son durum başta olmak üzere, reform süreçlerinde takınılması gereken tutum konusunda nasıl bir koordinasyon yapılacağını ele aldık. Suriye, Türkiye'nin de İran'ın da yakın dostu olan, yakın ilişkiler içinde olduğu bir ülke. Dolayısıyla Suriye'deki sürecin daha fazla sivil kayıplara yol açmadan ve mümkün olduğunda kısa sürede reform çalışmalarının başlatıldığı bir seyir takip etmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu konuda İran tarafına kanaatlerimizi aktardık, onların görüş açılarını dinledik. Her iki taraf da reform sürecinin kaçınılmazlığı konusunda mutabık ve Suriye'nin istikrarının bozulmadan bu reform sürecinin tamamlanması gerektiği konusunda da görüş birliği var. Biz önümüzdeki günlerde Suriye'de herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmamasına büyük önem veriyoruz.'' -"ÖZELLİKLE SURİYE BAĞLAMINDA İSTİŞARELERE DEVAM EDECEĞİZ"- Ramazan ayında Suriye'deki bütün gerilimlerin durmasını ve barışçıl bir Ramazan geçirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''O bakımdan bundan sonra da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bütün taraflarla temaslarımızı sürdürerek bölgedeki gelişmelerin bölgesel istikrarı tehdit etmeden, riske etmeden halkların meşru talepleri doğrultusunda seyretmesi açısından elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz'' diye konuştu. ''Her şeyden önce biz, İran tarafının bölgedeki gelişmeleri bizim perspektifimizden açık bir şekilde görmesine büyük önem veriyoruz'' diyen Davutoğlu, ''Aynı şekilde İran tarafının tutumunu da bütün açıklığıyla dinledik. Bundan sonra özellikle Suriye bağlamında istişarelere devam edeceğiz'' ifadesini kullandı. Suriye halkının talep ettiği değişimin reform sürecinin en sağlıklı şekilde yapılması için gerekli mesajları verme konusunda mutabık kalındığını belirten Davutoğlu, ''Biz, Suriye'nin kaderini kendi kaderimiz olarak görüyoruz. Suriye halkının taleplerini meşru talepler olarak değerlendiriyoruz. Bu noktada bir an önce güvenliği temin edilmesi, sivil kayıpların bir an önce durmasına da büyük önem veriyoruz'' dedi. Davutoğlu, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın son konuşmasında vurguladığı reform adımlarının bir an önce atılmasının Suriye'de huzurun temin edilebilmesi için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. -"MÜZAKERELERİN BAŞLAMASINI ÜMİT EDERİZ"- Davutoğlu, Tahran'da Türk gazetecilere yaptığı açıklamada İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde bu ülke ve '5 artı 1' grubu arasındaki nükleer müzakereler konusunun da ele alındığını bildirdi. Taraflar arasındaki son görüşmenin İstanbul'da yapıldığını hatırlatan Davutoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'dan Celili'ye yeni bir mektup iletildiği yönünde kendisine bilgi verildiğini belirtti. ''Biz, bunun üzerinde de durduk. Birlikte olabilecek gelişmeleri ele aldık'' ifadesini kullanan Davutoğlu, ''İran tarafı müzakerelerin tekrar İstanbul'da yapılması konusunda hazır olduklarını ifade etti'' dedi. Ashton'un Libya temas grubu toplantısına katılmak için Perşembe günü Türkiye'de olacağını kaydeden Davutoğlu, ''Kendisiyle görüşeceğiz. Ümit ederiz ki İran ve '5 artı 1' arasında müzakereler tekrar başlar. Biz bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız'' diye konuştu.