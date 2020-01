Bölge mahkemesi Ermenek'teki maden faciasında cezaları artırdı

Taylan YILDIRIM/ ANKARA, (DHA)- KARAMAN Ermenek\'teki kömür ocağında 2014 yılında 18 maden işçisinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili yerel mahkemenin verdiği cezayı az bulan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12\'nci Ceza Dairesi, madenin sahibine, işletmecisine ve daimi nezaretçiye verilen cezaları artırdı.

Ermenek\'te Has Şekerler Madencilik\'e ait kömür ocağında 28 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen olayda, 18 maden işçisi hayatını kaybetti. 2\'si tutuklu 16 kişinin yargılanması Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Yargılama sonrasında sanıklardan Has Şekerler Madencilik şirketinin sahibi Saffet Uyar 13 yıl 9 ay, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi teknik nezaretçisi tutuklu Ali Kurt 13 yıl 9 ay, \'resmi belgede sahtecilik\' suçundan da 2 yıl 1 ay; olayın ardından tutuklanan ve geçen 4 Mayıs günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi\'nin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuksuz sanıklar Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisleri Cemile Karaca 6 yıl 8 ay, yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan ve hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan, ancak halen yakalanamayan Yavuz Özsoy 18 yıl 9 ay, aynı şirketin iş güvenlik uzmanı Engin Yetim 5 yıl 6 ay, barut biriminde görevli işçi Naci Özsoy, \'Evrakta sahtecilik\' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisi Nuray Yetiş, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmeleri Müdürü Mehmet Zeybek ile eski yönetici ve çalışanlar Hayrettin Kirazcı, Hüseyin Hüsnü Özbey, Ojen Ünlü, Cemal Demircioğlu, Şerafettin Zeybek, Ahmet Dağdeviren, Mustafa Ayan beraat etti.

İSTİNAF MAHKEMESİ ÖRNEK KARAR VERDİ

Yerel mahkemedeki yargılama sonrasında itiraz üzerine dosya bu kez de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12\'nci Ceza Dairesi\'ne gitti. İstinaf mahkemesi olarak da bilinen bölge adliye mahkemesi, yargılama sonrasında dikkat çeken bir karara imza attı. Olası kasttan yapılan yargılama \'bilinçli taksir\' olarak değerlendirildi. Mahkeme bunun yanı sıra bazı sanıklara verilen cezaları da az buldu. Mahkemenin açıkladığı karara göre, Has Şekerler Madencilik\'in patronu Saffet Uyar, teknik nezaretçi Ali Kurt\'un aldığı 13 yıl 9 ay ceza, 19\'ar yıl 3\'er ay hapis cezasına çıkarıldı. Ruhsat sahibi Abdullah Özbey\'in aldığı 11 yıl 3 ay ceza da 19 yıl 3\'er yıla çıktı. Yavuz Özsoy\'un 18 yıl 9 ay cezası 21 yıla, Cemile Karaca\'nın 6 yıl 8 ay cezası da 14 yıla çıkarıldı.