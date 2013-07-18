Bölge göz alabildiğine esrar tarlasıymış

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde düzenlenen operasyonlarda ortaya çıkarılan ve uyuşturucu tarlasının sulanması için yapıldığı belirtilen 20 metre uzunluğundaki yapay gölet güvenlik güçlerini bile şaşırttı. Lice kırsalında dün akşam saatlerinde tespit edilen bir tarlada yetiştirilen dişi hintkenevirlerinin ise insan boyunu aştığı görüldü.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nca Lice İlçesi kırsalında yapılan uyuşturucu operasyonlarına devam ediliyor. Son olarak Lice İlçesi'nin Yolçatı ve Sığınak Köyleri arasında bulunan kırsal alanda, jandarma timleri tarafından operasyon yapıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı'nın bizzat arazide yönettiği operasyona 500 jandarma personeli ile birlikte, havadan helikopter ve İnsansız Hava Araçları da destek verdi. Operasyon öncesinde karayolu ulaşımı olmayan bölgelere havadan Jandarma Özel Harekat timleri indirildi. Daha sonra operasyona katılan birlikler, olası bir saldırıya karşılık bölgeye Kobra ve Kirpi ismi verilen zırhlı araçlarla bölgeye götürüldü.

Yapay göletlerle sulama

Bölgede geniş bir alanda arazi arama tarama çalışması yapan jandarma narkotik uzmanları, Sığınak Köyü yakınlarında geniş alanda hintkeneviri ekili bir tarla tespit etti. Özel harekat timlerinin çevre güvenliği almasının ardından araziye giren jandarma narkotik uzmanları, geniş çaplı bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucunda narkotik uzmanlarını bile şaşırtan bir uyuşturucu sulama yöntemi ortaya çıkarıldı. Jandarma timleri, uyuşturucu ekili tarlanın yanında 20 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde yapay bir gölet inşa edildiğini tespit etti. İçi su dolu olan göleti inceleyen uzmanlar, uyuşturucu yetiştiricilerinin hintkeneviri tarlasına çektiği sulama sistemini de buldu. Narkotik uzmanları, uyuşturucu yetiştiricilerinin tarlalarını sulamak için iş makineleriyle yapay bir gölet kazdıklarını ve buradan motorlarla çekilen suyu tarlaya aktardıklarını tespit etti. Narkotik uzmanlarını bile şaşırtan yapay göletle sulama yöntemi ile bugüne kadar ilk kez karşılaşıldığı belirtildi. Jandarma timleri yapay göletin kayıt altına alınmasının ardından sulama sistemini imha etti.

İnsan boyunu aşan hint keneviri

Operasyonu sürdüren jandarma timleri, yapay göletin bulunduğu alanda tespit ettikleri, hintkeneviri tarlasının bugüne kadar ele geçirilen en büyük alan olduğunu belirledi. Uzaktan bakıldığında çam ormanı gibi görünen hintkeneviri tarlasının, kimyasal gübrelerle desteklendiği ve bu nedenle bu kadar büyüdüğü belirtildi. Tarlada bulunan dişi hintkenevirlerinin insan boyunu aştığı görülürken, bölgede uyuşturucu tacirlerine ait çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Normal şartlarda bir insanın göğüs hizasına kadar büyüyebilen dişi hint kenevirlerinin, bu tarlada insan boyunu aşması güvenlik güçlerini bile şaşırttı.

Askerler 1,5 aydır tarlalarda

Lice'nin Sığınak ve Yolçatı Köyleri kırsalında tespit edilen tarladaki dişi hintkenevirleri, daha sonra traktörler ve kırpma makinaları ile kesilerek imha edildi. Arazide operasyona katılan askerlerin tarım işçisi gibi çalışarak ele geçirilen hintkenevirlerini imha ettiği dikkat çekti. 1.5 aydan bu yana uyuşturucu imha çalışmalarına katılan askerler, dün de ele geçirilen hintkenevirlerini yakarak imha etti.

Operasyonda tespit edilen ve narkotik uzmanlarını şaşırtan yapay su göleti ve çam ormanlarını anımsatan dişi hintkeneviri tarlası, havadan helikopterle görüntülendi. Görüntülerde yapay göletin uyuşturucu tarlasının hemen yanında inşa edildiği görülürken, ele geçirilen uyuşturucu tarlasının büyüklüğü de uzmanları hayrete düşürdü.

15 milyon kök hint keneviri

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde son 1.5 ayda düzenlenen operasyonlarda 15 milyon kök dişi hintkeneviri ele geçirildi. 750 ton kubar esrara denk gelen hintkenevirleri arazide yakılarak imha edilirken, değerinin ise 750 milyon lira olduğu belirtildi. Lice'de sadece dün yapılan operasyonda 2 milyon 400 bin kök dişi hintkeneviri ele geçirildi. Dün Panav, Dibek, Sınığak ve Yolçatı Köyleri kırsalında düzenlenen operasyonda 12 uyuşturucu tarlası bulunarak, buradaki hintkenevirleri imha edildi. Bölgede operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi. (Felat BOZARSLAN- Serdar SUNAR)