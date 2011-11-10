-Bölge eğitim hastanesi yarın hizmet verecek VAN (A.A) - 10.11.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Van 112 Acil Komuta Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Hasta nakilleri konusunda çevre hastanelerin çok iyi bir şekilde bu duruma organize olduklarını vurgulayan Akdağ, şöyle konuştu: ''Öyle zannediyorum ki bölge eğitim araştırma hastanesinde yarın itibarıyla acil servisi ve bazı önemli noktaları hizmete sokmuş olacağız. Birkaç gün içerisinde de bölge eğitimde tamamen hizmet verir hale geleceğiz. Çünkü statiği son derece mükemmel bir biçimde. Hiçbir sıkıntı yok. Ufak tefek tadilatını yapacağız. Yine öyle görünüyor ki üniversite hastanesi dahil birçok hastanenin yükünü bu hastane epeyce bir zaman çekecek. Bizim Van ile ilgili bir kampüs projemiz var. Bölge eğitimin yanına yapacağımız diğer hastaneler var. Bu işi hızlandırıyoruz. Afetin ortaya koyduğu şartları değerlendirerek, ihaleleri daha hızlı yapmak, süreci hızlandırmak konusunda gerekli adımları atacağız. Ayrıca üniversite hastanesinin ödeneklerini artırarak, yeni bir hastane yapılıyor üniversiteye. Onu da inşallah en kısa zamanda bitireceğiz.'' Bakan Akdağ, enkaz altıdan çıkarılanların sağlık durumlarının sorulması üzerine, sağlık kuruluşlarında takip edilen 17 kişi olduğunu belirterek, ''Daha fazla çıkarılan var ya da çıkan var, öyle söyleyelim. Onları zaten afet koordinasyon merkezimiz bildiriyor. Bunlardan biri hayatını kaybetti, bir Japon, kurtarma ekibinden bir Japon... Çıkarıldığında kalbi durmuştu, kendisine müdahale edildi. Yoğun bakıma alındı ama hayatını kaybetti. Bildiğim kadarıyla bir kişi bu 17 kişi içinden hayatını kaybeden. Onun dışında şu anda doğrusu yaralıların son durumlarını size söyleyemeyeceğim, çünkü şehir dışına gönderildiler'' dedi. Bir gazetecinin 27 yaralı bulunduğunu söylemesi 17'sinin dışındakilerin durumlarının, bir sağlık kuruluşuna getirilip bakıma alınmayacak kadar hafif olduğunu kaydetti. -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da deprem bölgesinde enerji sektöründe hemen hemen hiç problemin kalmadığını belirtti. Doğalgaz ile ilgili çok ciddi sorun bulunmadığını ifade eden Yıldız, ''İlk anda borularda kırılma oldu mu diye baktık ama önemli bir hasar olmadığını gördük. Sistem işliyor, özellikle hastanelerimizin, güvenlik personelimizin güvenlik personelimizin ihtiyaçlarını karşılamak açısından da herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz'' diye konuştu. Bölgeye verilecek kömür konusunda sıkıntı yaşanmadığına dikkati çeken bakan Yıldız, şunları kaydetti: ''Van'ın bir yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar kömür şu anda burada var. Hatta bizim demiryolu ile beraber getirdiğimiz 82 vagonda boşaltılmamış kömür bekliyor. Yaklaşık buraya getirdiğimiz kömür 80 bin ton civarını buldu. Yani bizim hangi vatandaşımız nerede kömür istiyorsa köyler de dahil olmak üzere, ilçeler, beldeler dahil olmak üzere Valiliğimizin koordinasyonuna bıraktık. Bütün ailelere kömür verilebilecek. O açıdan orada da bir sakıntı yok.'' Bakan Yıldız, Van'da 120'ye yakın muhtarla enerji sektörü ve kömürle ilgili görüştüklerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini bildirdi.