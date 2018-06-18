"Bol ve ucuz para bitti; dolar seçime rekor kırarak girebilir"

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, Fed'in bir yandan bilançosunu küçültürken bir yandan faiz artırımını hızlandırdığını belirterek "Bol ve ucuz para dönemi bitti. Türkiye’nin cari açığı da GSYH’nin yüzde 6.5’ine çıktı. Geçmişte FED’in her büyük faiz artırım süreci, cari açığı yüksekken Türkiye’de ciddi ekonomik zorluklara yol açmış. Bu nedenle seçim sonrası bizi zor kararlar bekliyor" dedi.

Faizlerin beş puan artırılması ve yüzde 20 eşiğine dayanmasının bile dolar kurunu baskılamaya yetmediğini belirten Yıldırım, "Hafta sonuna doğru yeniden ivmelenen doları eğer bu hafta Merkez Bankası ve hükümet dizginlemeyi denemez veya başaramazsa seçime rekor kırarak da girebilir" dedi.

Yıldırım, "Bol ve ucuz para bitti zor kararlar bizi bekliyor" başlığıyla yayımlanan (18 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim öncesi doların tansiyonun yükselmesi, seçim sonrası otomatikman bu tansiyonunun düşeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu durum büyük ölçüde küresel gelişmelere bağlı ve bu gelişmeler doların sakinleşmesini önleyecek nitelikte değil. Çünkü küresel arka planda değişim hızlanıyor.

"Bitişikte yer alan grafik geçmiş FED’in faiz artırım dönemlerinde Türkiye’nin yaşadığı zorlukları gösteriyor. FED’in her büyük faiz artırım süreci, Türkiye’de cari açık yüksekse devalüasyonla sonuçlanmış.1958, 1971,1980, 1994, 2001 yıllarında yaşanılan zorluklar, devalüasyonlar, krizler bunun örneği.

"2004-2006 arasındaki FED faiz artırımı Türkiye’de 2006 dalgalanmasına yol açtı, ekonomi güçlüydü ve TCMB yüzde 4.25 puan faiz artırımıyla bu türbülansı geçti. 2015 sonunda başlayan faiz artırımı süreci ise çok ağır gidiyordu. Şimdi hızlandı ve FED’in bilanço küçültmesiyle de iş ciddileşti. Cari açık da GSYH’nin yüzde 6.5 düzeyine çıktı. Dışarıda konjonktür aleyhimize dönerken cari açığı yükselttik. Bu nedenle seçim sonrası ekonomiyi zor kararlar bekliyor."