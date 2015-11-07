Bol gollü gecenin galibi Çaykur Rizespor oldu: 4 - 3

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Çaykur Rizespor, başa baş geçen karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu. Galatasaray'ın, ilk yarıda geriye düştüğü Rize karşısında Olcan'ın golüyle öne geçtiği maç, uzatma dakikalarında Leonard Kweuke ve Deniz Kadah'ın attığı goller sonrasında 4-3 sona erdi.
Galatasaray, Hollandalı futbolcu Sneijder'in 4. dakikada attığı golle adeta maça 1-0 önde başladı. Rizesporlu Mehmet Akyüz 19'da durumu 1-1'e getirirken, 45. dakikada ise durumu 2-1'e getiren golü attı.
İlk yarı, Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlanırken, Galatasaraylı oyuncu Podolski, 64. dakikada maçı 2-2'ye getiren golü attı. Sarı kırmızılıları galibiyete götüren gol ise 75. dakikada Olcan'dan geldi.
İlk yarıyı önde bitirdiği maçta mağlup duruma düşen Rizespor, son dönemlerin en iyi geri dönüşlerinden birini yaparak, Leonard Kweuke ve Deniz Kadah'ın uzatma dakikalarında attığı gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı.
İlk 11'ler
Çaykur Rizespor: Itandje, Orhan, Viera, Oboabona, Eren, Robin, Koray, Mehmet, Chevalier, Ahmet, Kweuke
Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Olcan, Selçuk, Sneijder, Umut, Podolski, Yasin, Burak