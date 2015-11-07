T24 LogoT24 Logo
Spor

Bol gollü gecenin galibi Çaykur Rizespor oldu: 4 - 3

Rizespor, Galatasaray'ı uzatmada gelen gollerle mağlup etti

07 Kasım 2015 22:59

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Çaykur Rizespor, başa baş geçen karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu. Galatasaray'ın, ilk yarıda geriye düştüğü Rize karşısında Olcan'ın golüyle öne geçtiği maç, uzatma dakikalarında Leonard Kweuke ve Deniz Kadah'ın attığı goller sonrasında 4-3 sona erdi.

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Sneijder'in 4. dakikada attığı golle adeta maça 1-0 önde başladı. Rizesporlu Mehmet Akyüz 19'da durumu 1-1'e getirirken, 45. dakikada ise durumu 2-1'e getiren golü attı.

İlk yarı, Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlanırken, Galatasaraylı oyuncu Podolski, 64. dakikada maçı 2-2'ye getiren golü attı. Sarı kırmızılıları galibiyete götüren gol ise 75. dakikada Olcan'dan geldi.

İlk yarıyı önde bitirdiği maçta mağlup duruma düşen Rizespor, son dönemlerin en iyi geri dönüşlerinden birini yaparak, Leonard Kweuke ve Deniz Kadah'ın uzatma dakikalarında attığı gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. 

İlk 11'ler

 

Çaykur Rizespor: Itandje, Orhan, Viera, Oboabona, Eren, Robin, Koray, Mehmet, Chevalier, Ahmet, Kweuke

Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Olcan, Selçuk, Sneijder, Umut, Podolski, Yasin, Burak

ETİKETLER

çaykur rizesporgalatasarayspor tot süper lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24