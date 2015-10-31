Bol gollü Beşiktaş-Kasımpaşa maçından 3 puan çıkmadı: 3 - 3

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında lider Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği maç, 3-3 sona erdi. Kasımpaşa'nın başarılı golcüsü Eren Derdiyok, Beşiktaş'a karşı attığı iki golle takımının aldığı beraberlikte önemli rol oynadı.

Başakşehir Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi Beşiktaş'ın gollerini 27. dakikada Rhodolfo ve 52. dakikada Mario Gomez ve 90+4. dakikada penaltıdan Oğuzhan Özyakup atarken, Kasımpaşa'nın gollerini 24. ve 67. dakikalarda Eren Derdiyok ve 40. dakikada Donk kaydetti.

Mario Gomez bu maçta attığı golle Spor Toto Süper Lig'de gol sayısını 8 yaptı ve liderliği Samuel Eto'o ile paylaştı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 23'e yükseltip liderlik koltuğunda kalırken, Kasımpaşa da puanını 15'e yükseltti.